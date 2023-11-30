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        Kırıkkale'de siber suçla ilgili 13 işlem yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:58
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        Kırıkkale'de siber suçla ilgili 13 işlem yapıldı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23-29 Kasım'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarında 19 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kullanılması, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesiyle ilgili işlem başlattı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte 1100 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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