Kırıkkale'de 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir iş yerinin Yenimahalle'deki deposunda arama gerçekleştirdi.
Ekipler, yaptıkları ölçümde, depodaki varillerde bulunan 350 litre yakıtın kaçak olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan R.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.