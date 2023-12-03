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        Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi

        Kırıkkale TEMA Vakfınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 100 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:27
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        Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
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        Kırıkkale TEMA Vakfınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 100 fidan dikildi.

        Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Hilmi Kalkan, görme engelli Bekir Akdeniz ve öğrenciler katıldı.

        Kalkan, AA muhabirine, Dünya Engelliler Günü'nde öğretmen ve üniversiteli gençlerden oluşan gönüllüler ile görme engelli Akdeniz'in katılımıyla engelliler adına 100 ıhlamur ve ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Bekir Akdeniz de engellilerin sadece bugün değil, her gün hatırlanılması gerektiğini belirterek, TEMA Vakfına teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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