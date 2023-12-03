Kırıkkale'de 345 bin 800 makaron ele geçirildi Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 345 bin 800 makaron ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 345 bin 800 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik, bir hafif ticari araç ve depoda arama yaptı.

Araçta 330 bin 400 dolu makaron, depoda ise 15 bin 400 boş makaron, elektronik sigara sarma makinesi ve 8 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.