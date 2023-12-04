"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis görüş mesafesini düşürdü Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerledi.

Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.