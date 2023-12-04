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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis görüş mesafesini düşürdü

        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:52
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis görüş mesafesini düşürdü
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        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

        Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerledi.

        Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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