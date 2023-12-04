Kırıkkale'de asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerinin asayiş suçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerinin asayiş suçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde yaptığı çalışmalarda, çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 138 şüpheliyi yakalayarak adli işlem başlattı.

Çeşitli suçlardan aranan 4 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Çalışmalarda 688 kişi ve 148 araç sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aynı tarihlerde yaptığı çalışmalarda ise aranan 98 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı.

Toplam 70 bin 453 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.