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        Kırıkkale'de asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerinin asayiş suçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:20
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        Kırıkkale'de asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerinin asayiş suçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde yaptığı çalışmalarda, çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 138 şüpheliyi yakalayarak adli işlem başlattı.

        Çeşitli suçlardan aranan 4 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

        Çalışmalarda 688 kişi ve 148 araç sorgulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aynı tarihlerde yaptığı çalışmalarda ise aranan 98 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı.

        Toplam 70 bin 453 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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