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        Kırıkkale'de jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 235 gram uyuşturucu madde, 173 uyuşturucu hap ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:22
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        Kırıkkale'de jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 235 gram uyuşturucu madde, 173 uyuşturucu hap ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 26 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda, 235 gram uyuşturucu madde ve 173 uyuşturucu hap ile tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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