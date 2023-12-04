Kırıkkale'de jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 235 gram uyuşturucu madde, 173 uyuşturucu hap ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 235 gram uyuşturucu madde, 173 uyuşturucu hap ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 26 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 235 gram uyuşturucu madde ve 173 uyuşturucu hap ile tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.