Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Kasım-4 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 1442 uyuşturucu hap ve 19,95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi, 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 29 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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