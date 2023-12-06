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        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası açıklaması

        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, il genelinde 380 acil sağlık hizmetleri personeli ve 128 UMKE gönüllüsü bulunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:54
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        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası açıklaması
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        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, il genelinde 380 acil sağlık hizmetleri personeli ve 128 UMKE gönüllüsü bulunduğunu belirtti.

        Ağırtaş, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, acil sağlık hizmetlerinin yurdun dört bir yanını saran, en ücra noktalara ulaşabilen ve kesintisiz sağlık hizmetini vatandaşlara ulaştırmayı hedef aldığını dile getirdi.

        Acil sağlık hizmetlerinin amacının, doğal afetler ve kazalarda oluşan yaralanmalarda, acil hastalık durumlarında en hızlı ve en doğru müdahaleyle ölümlerin önlenmesi ve sakatlık riskinin en aza düşürülmesi olduğuna dikkati çeken Ağırtaş, şunları kaydetti:

        "İlimizde 19 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 30 tam donanımlı acil yardım ambulansı, zorlu arazi ve kış şartlarında kullanılmak üzere bir kar paletli ambulans, bir dört sedyeli ambulans, bir obez ambulans, 2 motosiklet ambulans, 2 UMKE aracı ve bir acil müdahale ünite aracı ile 380 acil sağlık hizmetleri personeli ve 128 UMKE gönüllüsü bulunmaktadır. Acil yardım taleplerine kent merkezinde ilk 10 dakikada, kırsal yerleşim yerlerinde ilk 30 dakikada ulaşım oranımız, 2023 yılı içerisinde yüzde 96'ya ulaşmıştır."

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