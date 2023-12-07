Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem yapıldı Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Kasım-6 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 114 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 18 dijital materyali inceleyen ekipler, 8 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 350 vatandaş bilgilendirildi.