Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Kasım-6 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 114 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 18 dijital materyali inceleyen ekipler, 8 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 350 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de trafik lambası direğine çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de trafik lambası direğine çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de TIR, refüj ile trafik ışıklarının direğine çarptı: 2 yaralı
        Kırıkkale'de TIR, refüj ile trafik ışıklarının direğine çarptı: 2 yaralı
        Kırıkkale'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırıkkale'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası açıklaması
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası açıklaması
        Kırıkkale'de denetimlerde 79 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de denetimlerde 79 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 14 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 14 şüpheli yakalandı