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        Kırıkkale'de 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, şok uygulamada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:45
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        Kırıkkale'de 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, şok uygulamada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, durumundan şüphelenilen B.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Sorguda, B.A'nın "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Üst aramasında ruhsatız tabanca, 4 fişek ve 3,14 gram uyuşturucu madde ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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