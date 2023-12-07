Kırıkkale'de 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, şok uygulamada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, durumundan şüphelenilen B.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Sorguda, B.A'nın "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Üst aramasında ruhsatız tabanca, 4 fişek ve 3,14 gram uyuşturucu madde ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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