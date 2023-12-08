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        Kırıkkale'de 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:35
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        Kırıkkale'de 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1-7 Aralık'ta bazı adreslerde ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 30 litre kaçak etil alkol, 4 alkol yapım kiti, 2 şişe sahte içki, 2 tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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