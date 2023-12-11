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        Kırıkkale'de bir şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:14
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        Kırıkkale'de bir şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 4-10 Aralık'ta asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 133 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 1'i hakimlikçe tutuklandı, 132'si hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 10 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

        Ayrıca, 2 bin 602 kişi ve 304 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 4 fişek ve 8,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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