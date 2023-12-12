Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5-11 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 86,86 gram uyuşturucu madde ve 1113 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlikçe tutuklandı, 16'sı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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