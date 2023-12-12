Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan hakkında 6 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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