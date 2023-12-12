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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:07 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:11
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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan hakkında 6 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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