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        Bahşılı ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:44
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        Bahşılı ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg tanıtıldı.

        Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk'ün dua etmesiyle başladı.

        Öğrenciler tarafından çeşitli yörelere ait halk oyunlarının oynandığı programda, açılan sergi gezildi.

        Veliler tarafından hazırlanan yiyeceklerin ikram edildiği programda, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, öğrencilere tanıtıldı.

        Programa, İlçe Mili Eğitim Müdürü Fedai Akın, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül, Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak, Okul Müdürü Sebahat Gültekin, öğrenciler ve aileler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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