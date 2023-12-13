Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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