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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:16
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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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