Bahṣılı Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi araç filosunu yeni iş makinesiyle güçlendirdi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AA muhabirine, belediyenin araç filosunu güçlendirerek daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi.

İṣ makineleri konusunda her zaman güçlü olmak zorunda olduklarını aktaran Tekin, "Devlet Malzeme Ofisi'nden iş makinesini 2 milyon 642 bin liraya temin ettik. Öz kaynaklarımızla aldığımız iṣ makinesi belediyemize hayırlı olsun. Bununla beraber 37'inci aracımızı da almış olduk, almaya da devam edeceğiz.Her şey Güzel Bahṣılı'mız için." diye konuştu.