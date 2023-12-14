Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7-13 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 13 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık, 3 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, nitelikli hırsızlık ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 185 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        Lodos bahar getiriyor!
        Lodos bahar getiriyor!
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi

        Benzer Haberler

        Bahṣılı Belediyesi araç filosunu genişletiyor
        Bahṣılı Belediyesi araç filosunu genişletiyor
        Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu madde ele geçirildi
        Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu madde ele geçirildi
        Erzurum'daki bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle aranan hükümlü Kırıkkale'de...
        Erzurum'daki bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle aranan hükümlü Kırıkkale'de...
        Kırıkkale'de itfaiye bünyesine katılan arama kurtarma köpeği "İglo"nun eğit...
        Kırıkkale'de itfaiye bünyesine katılan arama kurtarma köpeği "İglo"nun eğit...
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 57 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 57 araç trafikten men edildi