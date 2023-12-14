Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem yapıldı Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem başlattı.

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7-13 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 13 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık, 3 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, nitelikli hırsızlık ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 185 vatandaş bilgilendirildi.