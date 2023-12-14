Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y'ı kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.