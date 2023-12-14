Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları'ndan 3 bin 500 kadın yararlandı Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları'nda düzenlenen kurs ve eğitimlere bugüne kadar 3 bin 500 kadın katıldı.

Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları'nda düzenlenen kurs ve eğitimlere bugüne kadar 3 bin 500 kadın katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 mahallede faaliyete geçirilen Mahalle Konakları'na kadınlar ilgi gösteriyor.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 3 bin 500 kadının çeşitli kurs ve eğitimlere katıldığı konakların faaliyetleri sürüyor.

Çeşitli kursların düzenlendiği konaklarda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince eğitim veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kadınların konaklarda hem sosyalleştiğini hem de satışa sundukları el emeği ürünlerle aile ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Mahalle Konakları'nda bu güne kadar 3 binin üzerinde kadının kurs ve eğitimlere katıldığını anlatan Saygılı, "Burada hem el becerilerini geliştirdiler hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağladılar. Mahalle Konakları'nda üretilip satışa sunulan ürünler arasında Amerika'ya ihracatı gerçekleştirilen örgü bebeklerden güzel gelir elde etti." ifadesini kullandı.