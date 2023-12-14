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        Kırıkkale'de bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekipleri bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:22
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        Kırıkkale'de bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekipleri bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir tekel bayisi ile deposunda 580 litre sahte içki buldu.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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