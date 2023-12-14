Kırıkkale'de bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekipleri bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirdi.
Kırıkkale'de polis ekipleri bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir tekel bayisi ile deposunda 580 litre sahte içki buldu.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
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