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        Kırıkkale'de yeğeninin tabancayla vurduğu kadın yaralandı

        Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:27
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        Kırıkkale'de yeğeninin tabancayla vurduğu kadın yaralandı
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        Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

        İddiaya göre, aralarında husumet bulunan halasının Selimözer Mahallesi 2386. Sokak'taki evine giden H.B. halası A.Y. (44) ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, tabancayla halasına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan kadın ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından aracıyla kaçan zanlı, kovalamaca sonucu kent merkezinde yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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