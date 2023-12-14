Kırıkkale'de yeğeninin tabancayla vurduğu kadın yaralandı

Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan halasının Selimözer Mahallesi 2386. Sokak'taki evine giden H.B. halası A.Y. (44) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, tabancayla halasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan kadın ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından aracıyla kaçan zanlı, kovalamaca sonucu kent merkezinde yakalandı.

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