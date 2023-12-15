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        Kırıkkale'de polisin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:27
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        Kırıkkale'de polisin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 8-14 Aralık'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda tabanca, şarjör, 7 fişek, 580 litre sahte içki, 344 paket kaçak sigara ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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