Kırıkkale'de polisin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 8-14 Aralık'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda tabanca, şarjör, 7 fişek, 580 litre sahte içki, 344 paket kaçak sigara ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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