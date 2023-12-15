Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kontrollerde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ü. (29) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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