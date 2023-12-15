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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:41
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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ü. (29) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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