Başkan Saygılı'dan Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere Togg sürprizi Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilere Togg ile sürpriz yaptı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilere Togg ile sürpriz yaptı.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saygılı, "Yerli Malı Haftası" kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u okullara götürdü.

Yerli Malı Haftasında öğrenciler Togg sürprizi yaşadı.

TOKİ Şehit Nazır Elitok İlkokulu, Anbeba Anaokulu, Fatih Ortaokulu ve Özbek Saran Ortaokulu bahçelerinde sergilenen Togg'a öğrenciler ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, "Böyle başarıları daha da ileri taşımak, pırıl pırıl Anadolu irfanı ile bezenmiş olan, Anadolu evlatları olan öğrencilerimizin görevi olacak. Bizim gencimiz, bizim geleceğimiz olan yavrularımız fırsat verilince neler yapabildiklerini görüyoruz, bunların arasında İHA'lar, yerli milli uydular, Togg, TCG gemisi var. Yerli Malı Haftası'nı farklı kılmak için belediyemiz filosuna katılan Togg'u öğrenciler ile buluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.