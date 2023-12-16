Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de halasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de halasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Selim Özer Mahallesi 2386. Sokak'ta çıkan kavgada halası A.Y’yi (44) tabancayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.B’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Önceki gün tartıştığı A.Y’yi tabancayla bacağından vurarak yaralayan H.B, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Başkan Saygılı'dan Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere Togg sürprizi
        Başkan Saygılı'dan Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere Togg sürprizi
        Kırıkkale'de AK Parti'li gençler ve engelliler İsrail'i protesto etti
        Kırıkkale'de AK Parti'li gençler ve engelliler İsrail'i protesto etti
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de polisin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor
        Kırıkkale'de polisin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor
        Tartıştığı halasını tabanca ile vurarak yaraladı
        Tartıştığı halasını tabanca ile vurarak yaraladı
        Kırıkkale'de yeğeninin tabancayla vurduğu kadın yaralandı
        Kırıkkale'de yeğeninin tabancayla vurduğu kadın yaralandı