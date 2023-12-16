Kırıkkale'de yabancı uyruklu firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri ekipleri, durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir kişinin kimliğini kontrol etti.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.A.J.J, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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