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        Kırıkkale'de yabancı uyruklu firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:57
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        Kırıkkale'de yabancı uyruklu firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri ekipleri, durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir kişinin kimliğini kontrol etti.

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.A.J.J, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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