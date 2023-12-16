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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 986 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 16.12.2023 - 19:28
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 986 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir araçta arama yaptı.

        Y.B. ve C.B'nin bulunduğu araçta gerçekleştirilen aramada, 986 gram skunk ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. hakimlikçe tutuklandı, C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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