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        Kırıkkale'de çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 03:07 Güncelleme: 17.12.2023 - 03:07
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        Kırıkkale'de çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

        Gökmen Ç. idaresindeki 66 KP 833 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta kavşağında, Osman Y'nin kullandığı 71 AAC 113 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden Gökmen Ç. ile araçlardaki Eslem K, İlayda K, Fatma Ç, Berat Eren Ç, Ceren Ç, Abdullah Ç, Aslı Y. ve Ercan Y. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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