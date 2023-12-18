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        Kırıkkale'de 3 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:41
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        Kırıkkale'de 3 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Aralık'ta asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 149 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 146'sı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 15 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

        Ayrıca, 1500 kişi ve 297 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 6 fişek, 238 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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