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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:05
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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ü'yü kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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