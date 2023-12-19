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        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:53
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        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-18 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 996 gram uyuşturucu madde ve 71 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi, biri hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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