Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-18 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 996 gram uyuşturucu madde ve 71 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi, biri hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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