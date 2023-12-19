Kırıkkale'de aranan 11 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-18 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 4 bin 561 kişi ve 1602 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 72 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 8 fişek, bıçak, 10 uyuşturucu hap, 28,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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