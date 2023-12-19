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        Kırıkkale'de aranan 11 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:12 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:12
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        Kırıkkale'de aranan 11 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-18 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 4 bin 561 kişi ve 1602 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 72 araca ceza yazıldı.

        Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 8 fişek, bıçak, 10 uyuşturucu hap, 28,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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