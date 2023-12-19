Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı Kırıkkale'de yakalandı
Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Kırıkkale'de gözaltına alındı.
Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Kırıkkale'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayıyla ilgili hakkında aranması bulunan B.E, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde yakalandı.
Yapılan görüşmede, suça konu olayı kendisinin gerçekleştirdiğini beyan eden B.E'nin üzerinde bulunan başkasına ait kimlik kartına el konuldu.
Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E, hakimlikçe tutuklandı.
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