Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı Kırıkkale'de yakalandı

        Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:39 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı Kırıkkale'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayıyla ilgili hakkında aranması bulunan B.E, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde yakalandı.

        Yapılan görüşmede, suça konu olayı kendisinin gerçekleştirdiğini beyan eden B.E'nin üzerinde bulunan başkasına ait kimlik kartına el konuldu.

        Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"

        Benzer Haberler

        Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştu:
        Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştu:
        Kırıkkale'de aranan 11 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 11 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
        Çorum'da cezaevinden firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı
        Çorum'da cezaevinden firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı
        Kırıkkale'de öğrencilere çevre koruma, geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi v...
        Kırıkkale'de öğrencilere çevre koruma, geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi v...
        Çorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
        Çorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı