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        Kırıkkale'de engelli vatandaşın askerlik hayali gerçekleştirildi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde asker olmak isteyen engelli vatandaş, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 20:40 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:44
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        Kırıkkale'de engelli vatandaşın askerlik hayali gerçekleştirildi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde asker olmak isteyen engelli vatandaş, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

        İlçede ikamet eden 37 yaşındaki İsa Kaygusuz, hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirmek için ailesiyle Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

        İsteği kabul edilen ve askerlik vazifesini yerine getirmesi için İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan Kaygusuz, askeri üniformasını giyerek eğitim aldı.

        Ardından ekiplerle yol uygulamasına katılan Kaygusuz, terhis belgesini İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı'nın elinden aldı.

        Kaygusuz, bir gün askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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