Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 87 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13-19 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 13 bin 194 aracın denetlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği aktarıldı.

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