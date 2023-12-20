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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 87 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:59
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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 87 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13-19 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 13 bin 194 aracın denetlendiği belirtildi.

        Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 araç trafikten men edildi.

        Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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