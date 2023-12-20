Kırıkkale'de gümrük kaçağı 9 akıllı saat ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 9 akıllı saat ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 9 akıllı saat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheliyi yakaladı.
Zanlının adresinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 9 akıllı saat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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