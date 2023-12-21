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        Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 00:28 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:43
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        Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.

        Emre S. idaresindeki 06 R 3947 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yenişehir Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Emre D'nin kullandığı 71 ADE 854 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan 71 ADE 854 plakalı otomobil, yol kenarındaki yayaya çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, yaya Sünnetullah N. ile araçlardaki Aleyna K, Ayşegül C. ve Samet B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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