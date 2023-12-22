Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 21:08 Güncelleme: 22.12.2023 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı, Yeni Sanayi Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarpan tırın devrildiği, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda da tırın otomobile çarptığı anlara ilişkin kayıtlar yer aldı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda tırın taksiye çarpması, Akşemsettin Mahallesi'nde otomobilin minibüse, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda da otomobilin kırmızı ışıkta duran başka bir otomobile çarpması, KGYS kameralarınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        BMGK'den Gazze kararı
        BMGK'den Gazze kararı
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        İki öğrenciye çarpan sürücü kaçtı!
        İki öğrenciye çarpan sürücü kaçtı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor
        Kırıkkale'de polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor
        Nesli tükenme tehlikesindeki yerli tavuk ırkları üniversitede korunuyor
        Nesli tükenme tehlikesindeki yerli tavuk ırkları üniversitede korunuyor
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili son bir haftada 8 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili son bir haftada 8 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı
        Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı
        Kırıkkale'de inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı