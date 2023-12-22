Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı, Yeni Sanayi Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarpan tırın devrildiği, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda da tırın otomobile çarptığı anlara ilişkin kayıtlar yer aldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda tırın taksiye çarpması, Akşemsettin Mahallesi'nde otomobilin minibüse, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda da otomobilin kırmızı ışıkta duran başka bir otomobile çarpması, KGYS kameralarınca kayda alındı.

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