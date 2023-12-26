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        Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:13
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        Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaahmetli köyünde M.Ç'ya ait bağ evinden 400 litre mazot, spiral makinesi, kompresör ve bakır kazan çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlık olayını aynı köyden E.A. (27) ve B.F.C'nin (21) gerçekleştirdiğini, malzemeleri Yeni Sanayi Sitesi'nde hurdacılara, mazotu ise bir oto yıkamacıya sattıklarını tespit etti.

        Gözaltına alınan şüphelerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Çalıntı malzemelere el koyan ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan M.Ç'ye, çalınan mazot ve malzemelerini teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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