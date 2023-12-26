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        Kırıkkale'de taksici dolandırılmaktan kurtuldu

        Kırıkkale'de bir taksici dolandırılmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:17
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        Kırıkkale'de taksici dolandırılmaktan kurtuldu
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        Kırıkkale'de bir taksici dolandırılmaktan kurtuldu.

        Taksici İlyas Gültepe'yi telefonla arayarak kendisini başkomiser olarak tanıtan şüpheli, kentte dolandırıcılık operasyonu başlattıkları bahanesiyle Gültepe'den bankadan kredi çekmesini istedi.

        Bankaya giden Gültepe, kredi çekme işlemini yaparken şüphelinin, "Kredi onaylandığı sırada telefonu kapat, biz seni takip ediyoruz" demesinden şüphelenip telefonu kapattı.

        Polise başvurarak kendisini dolandırmak isteyen şüpheliden şikayetçi olan Gültepe, AA muhabirine, sabah durakta bulunduğu sırada telefonunun çaldığını söyledi.

        Gültepe, "Arayan kişi, 'Dolandırıcı değiliz, bankalarda köstebekler var, bunları çökerteceğiz, senin gibi birkaç arkadaşımızı daha bankalara yönlendirdik' dedi. Sonra bankadan yüksek meblağda kredi çekmemi ve yanımda ikinci bir kişinin olmamasını istedi. Bankaya gelerek 120 bin lira kredi talep ettim. Bu sırada benden hiçbir şey talep etmediler ama dekontun altına nokta koymamı, kredi onayı sırasında da telefonu kapatmamı istedi. Ben orada ayıktım ve parayı alır almaz da doğru emniyete geçtim. Sonra aradılar ama açmadım." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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