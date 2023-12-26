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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:36
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 3 bin 788 kişi ve 1352 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 48 araca ceza yazıldı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız tabanca, 46 fişek, sentetik uyuşturucu, hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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