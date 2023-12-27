Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de şehitler için fidan dikildi

        Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneğince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de şehitler için fidan dikildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneğince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Bademlik mevkisinde düzenlenen etkinlikte, Kırıkkale'nin şehit sayısı olan 272 akasya, sedir ve çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Vali Mehmet Makas da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın adına sedir ağacı dikti.

        Programa, Garnizon Komutanlığı adına Bakım Albay Murat Köylü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şehit Semih Yılmaz´ın babası: Asker olmak çocukluk hayaliydi
        Şehit Semih Yılmaz´ın babası: Asker olmak çocukluk hayaliydi
        Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
        Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edildi
        KKÜ öğrencilerinden ilkokul çocuklarına kitap kampanyası
        KKÜ öğrencilerinden ilkokul çocuklarına kitap kampanyası
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı