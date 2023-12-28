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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili son bir haftada 6 işlem yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:39
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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili son bir haftada 6 işlem yapıldı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 109 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 19 dijital materyali inceleyen ekipler, 3 nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 220 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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