Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili son bir haftada 6 işlem yapıldı
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı.
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 109 kullanıcıyı tespit etti.
Çalışmalarda 19 dijital materyali inceleyen ekipler, 3 nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.
Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 220 vatandaş bilgilendirildi.
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