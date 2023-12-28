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        Kırıkkale'de polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:34
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        Kırıkkale'de polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

        Çalışmalarda, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 16 şişe gümrük kaçağı viski, 11 litre sahte/kaçak içki, 9 şişe sahte/kaçak alkol aroması ve 3,5 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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