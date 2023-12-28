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        Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

        Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla mavi bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:43
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        Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
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        Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla mavi bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu A.A.T'yi kent merkezinde yakaladı.

        Interpol aracılığıyla mavi bültenle arandığı belirlenen şüpheli, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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