Kırıkkale'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve tepsi ele geçirildi Kırıkkale'de polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda kaçak ürünler ile tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve tepsi ele geçirdi.

Kırıkkale'de polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda kaçak ürünler ile tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve tepsi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-28 Aralık'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 30 elektronik sigara, 14 litre sahte-kaçak etil alkol, 16 şişe sahte-kaçak içki, 9 şişe alkol yapım kiti ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve tepsi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.