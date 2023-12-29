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        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:46 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:46
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        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Atatürk Bulvarı İmam Hatip Kavşağı'nda kamyonla otomobilin çarpıştığı ve otomobilin taksiye çarptığı analara ilişkin kayıtlar yer aldı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Kavşağı'nda ise hafif ticari araçla otomobilin çarpışması KGYS kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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