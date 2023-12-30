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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu

        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:59
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu
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        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkili oldu.

        Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.

        Yoğun sisin kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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